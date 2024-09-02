В голубом купальнике и рубашке: леди Амелия Спенсер показала фото из отпуска

32-летняя леди Амелия Спенсер поделилась с фолловерами в Instagram снимками из отпуска.

Племянница принцессы Дианы не рассказала, где проводит летний отпуск, но в видео показала, что отдыхает вместе с мужем Грегом Маллеттом.

Также девушка поделилась несколькими фото в блоге, продемонстрировав свою фигуру в голубом купальнике, поверх которого набросила голубую рубашку в тонкую розовую полоску и надела розовые очки. Ее волосы были собраны в высокий хвост.

"Летнее настроение", - подписала кадры Амелия в Instagram.

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Напомним, отец Амелии – граф Чарльз Спенсер - недавно объявил, что разводится со своей третьей женой. Амелия, как и ее сестра Элиза и старшая сестра Китти Спенсер – родились от первого брака Чарльза с его первой женой Викторией Локвуд.

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