Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В голубом купальнике и рубашке: леди Амелия Спенсер показала фото из отпуска

В голубом купальнике и рубашке: леди Амелия Спенсер показала фото из отпуска

Леди Амелия Спенсер / Фото: Instagram леди Амелии Спенсер

32-летняя леди Амелия Спенсер поделилась с фолловерами в Instagram снимками из отпуска.

Племянница принцессы Дианы не рассказала, где проводит летний отпуск, но в видео показала, что отдыхает вместе с мужем Грегом Маллеттом.

Также девушка поделилась несколькими фото в блоге, продемонстрировав свою фигуру в голубом купальнике, поверх которого набросила голубую рубашку в тонкую розовую полоску и надела розовые очки. Ее волосы были собраны в высокий хвост.

"Летнее настроение", - подписала кадры Амелия в Instagram.

(листайте фото вправо)

Напомним, отец Амелии – граф Чарльз Спенсер - недавно объявил, что разводится со своей третьей женой. Амелия, как и ее сестра Элиза и старшая сестра Китти Спенсер – родились от первого брака Чарльза с его первой женой Викторией Локвуд.

Читайте также:

Отпуск во время войны: ТСН раскладывает все "за" и "против"

Отпуск во время войны: ТСН раскладывает все "за" и "против"

Похожие темы:

Следующая публикация