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В голубом купальнике и с сапбордом: Иванка Трамп показала фото с побережья океана
43-летняя дочь президента США обожает проводить время у океана и заниматься серфингом.
Иванка Трамп во Всемирный день океанов опубликовала снимок, сделанный на побережье океана, куда она приехала позаниматься любимым хобби серфингом.
На фото дочь президента шла в голубом купальнике, держа сапборд. Она выглядела стройно и бодро.
«Нет места, где я чувствую себя более свободной, более заземленной и более спокойной, чем в океане. Он восстанавливает, успокаивает и вдохновляет», – подписала фото Трамп.
Напомним, Иванка Трамп похвасталась ярким летним образом в платье за 83 тысячи гривен.