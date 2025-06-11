ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
710
Время на прочтение
1 мин

В голубом купальнике и с сапбордом: Иванка Трамп показала фото с побережья океана

43-летняя дочь президента США обожает проводить время у океана и заниматься серфингом.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Иванка Трамп

Иванка Трамп / © Instagram Иванки Трамп

Иванка Трамп во Всемирный день океанов опубликовала снимок, сделанный на побережье океана, куда она приехала позаниматься любимым хобби серфингом.

На фото дочь президента шла в голубом купальнике, держа сапборд. Она выглядела стройно и бодро.

Иванка Трамп / © Instagram Иванки Трамп

Иванка Трамп / © Instagram Иванки Трамп

«Нет места, где я чувствую себя более свободной, более заземленной и более спокойной, чем в океане. Он восстанавливает, успокаивает и вдохновляет», – подписала фото Трамп.

Напомним, Иванка Трамп похвасталась ярким летним образом в платье за 83 тысячи гривен.

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
710
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie