В голубом купальнике и с сапбордом: Иванка Трамп показала фото с побережья океана

Иванка Трамп / © Instagram Иванки Трамп

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Иванка Трамп во Всемирный день океанов опубликовала снимок, сделанный на побережье океана, куда она приехала позаниматься любимым хобби серфингом.

На фото дочь президента шла в голубом купальнике, держа сапборд. Она выглядела стройно и бодро.

Иванка Трамп / © Instagram Иванки Трамп

«Нет места, где я чувствую себя более свободной, более заземленной и более спокойной, чем в океане. Он восстанавливает, успокаивает и вдохновляет», – подписала фото Трамп.

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Напомним, Иванка Трамп похвасталась ярким летним образом в платье за 83 тысячи гривен.