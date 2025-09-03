ТСН в социальных сетях

В голубом купальнике на Багамских островах: Иванка Трамп покаталась на сапборде

Дочь президента США показала арзивную фотографию с отдыха на Атлантическом океане.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Иванка Трамп

Иванка Трамп / © Instagram Иванки Трамп

Иванка Трамп поделилась в Instagram архивным снимком из отпуска, который она провела на Багамских островах. Там дочь президента не только принимала солнечные ванны, но и занималась активным отдыхом.

Иванка Трамп / © Instagram Иванки Трамп

Иванка Трамп / © Instagram Иванки Трамп

Иванка позировала на сапборде, держа в руке весло. Она была одета в голубой купальник и кремовую широкополую шляпу.

Напомним, в прошлый раз Иванка поделилась фото в желтом купальнике, сделанное во время отдыха на побережье Майами.

