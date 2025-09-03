- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 325
- Время на прочтение
- 1 мин
В голубом купальнике на Багамских островах: Иванка Трамп покаталась на сапборде
Дочь президента США показала арзивную фотографию с отдыха на Атлантическом океане.
Иванка Трамп поделилась в Instagram архивным снимком из отпуска, который она провела на Багамских островах. Там дочь президента не только принимала солнечные ванны, но и занималась активным отдыхом.
Иванка позировала на сапборде, держа в руке весло. Она была одета в голубой купальник и кремовую широкополую шляпу.
Напомним, в прошлый раз Иванка поделилась фото в желтом купальнике, сделанное во время отдыха на побережье Майами.