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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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В голубом мини-платье и на шпильках: пресс-секретарь Трампа в эффектном образе вышла к журналистам

Кэролайн Левитт в нежном коротком наряде пришла на работу.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Кэролайн Левитт

Кэролайн Левитт / © Associated Press

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт выступила на брифинге в Вашингтоне.

Кэролайн Левитт / © Associated Press

Кэролайн Левитт / © Associated Press

Перед журналистами она появилась в эффектном луке. На Кэролайн было голубое трикотажное мини-платье в рубчик, с воротником, короткими рукавами и имитацией карманов. Наряд был украшен красивыми пуговицами с камнями и жемчужинами. Аутфит пресс-секретарь дополнила бежевыми лакированными туфлями на шпильках.

Кэролайн Левитт / © Associated Press

Кэролайн Левитт / © Associated Press

Левитт распустила волосы, сделала макияж с черными стрелками и глянцевым блеском на губах, а также красный маникюр. В ушах у нее были бриллиантовые серьги-гвоздики, а на руках — браслет и кольца с бриллиантами.

Кэролайн Левитт / © Associated Press

Кэролайн Левитт / © Associated Press

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