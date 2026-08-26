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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Время на прочтение
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В голубом наряде и с крупным колье на шее: кронпринцесса Виктория посетила церемонию

Шведская наследница престола уже вернулась к исполнению своих обязанностей после насыщенного летнего периода, который Виктория провела с семьей.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Кронпринцесса Виктория

Кронпринцесса Виктория / © Getty Images

Дочь короля Карла Густава присутствовала на церемонии вручения Стокгольмской молодежной водной премии в Стокгольмской ратуше в столице Швеции.

На мероприятие кронпринцесса Виктория приехала в голубой блузке с короткими рукавами и юбке в тон с крупным цветочным принтом, она также держала в руках любимый клатч Knot от Bottega Veneta, а образ дополнила крупным колье с голубыми камнями на шее и серьгами в ушах с такими же камнями. Волосы принцессы были собраны в классический пучок, а на лице был легкий макияж. Также она сделала светлый маникюр и красный педикюр, обула босоножки на невысоких каблуках и на ее запястье сверкал широкий браслет.

Кронпринцесса Виктория / © Getty Images

Кронпринцесса Виктория / © Getty Images

Ранее на прошлой неделе кронпринцесса посетила Зал природы маяка Кулленс во время прогулки по природному заповеднику Куллаберг в Хёганасе. Там публика увидела ее в простом повседневном образе.

Кронпринцесса Виктория / © Getty Images

Кронпринцесса Виктория / © Getty Images

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