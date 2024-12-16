В голубом наряде и с серьгами-звездами: красивая Джилл Байден на мероприятии в Белом доме

Первая леди выступила на конференции, где обсуждали исследования женского здоровья.

Президент США Джо Байден и его супруга Джилл Байден приняли участие в конференции по исследованию женского здоровья, состоявшейся в восточной комнате Белого дома в Вашингтоне.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Там первая леди предстала в голубом костюме, состоявшем из элегантного жакета с круглым воротником и рукавами три четверти, а также юбки-карандаша. Наряд она дополнила замшевыми туфлями-лодочками в тон.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Джилл сделала укладку с локонами, макияж с акцентом на глазах и французский маникюр. Уши она украсила серьгами в виде звезд с камнями, а руки – золотыми часами, деликатным браслетом-цепочкой и кольцом.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Джо Байден был одет в черный костюм, белую рубашку и серо-голубой галстук.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Напомним, Джилл Байден в платье с пайетками сияла на церемонии вручения наград Центра Кеннеди.

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