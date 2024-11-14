В голубом наряде и с ведром в руках: императрица Масако в элегантном образе выпустила мальков в море

Императорские супруги приняли участие в Национальном фестивале обогащения моря.
Император Японии Нарухито и его жена – императрица Масако – приняли участие в выпущении мальков мраморной камбалы и красного морского леща в водоем. Мероприятие состоялось в рамках 43-го Национального фестиваля обогащения моря в городе Беппу, префектура Оита.
Для такого события Масако выбрала элегантный наряд голубого цвета с черной каймой, который состоял из платья-футляра и приталенного жакета. Аутфит Ее Величество дополнила элегантной шляпой в тон, украшенной декоративным цветком-бантом.
Императрица собрала волосы в низкий пучок, сделала макияж с черным карандашом на глазах и завершила лук жемчужными украшениями.
Император был одет в черный костюм, белую рубашку и полосатый галстук.
Напомним, императрица Масако посетила мероприятие в деловом костюме василькового оттенка, состоявшее из двухбортного приталенного жакета, топа и широких брюк.
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