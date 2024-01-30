В голубом наряде и жемчужных украшениях: красивая Джилл Байден на мероприятии в Белом доме

Джилл Байден выступила на мероприятии в Белом доме, где обсуждали тему насилия с использованием оружия.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Первая леди появилась там в голубом наряде, состоявшем из платья-футляра и приталенного жакета с одной пуговицей. Аутфит она дополнила голубыми замшевыми туфлями.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Джилл сделала красивую укладку, макияж с акцентом на глазах, уши украсила большими жемчужными серьгами, шею – жемчужным ожерельем из трех нитей, а руки – жемчужным и золотым браслетами и кольцами. Французский маникюр завершил образ Байден.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Напомним, ранее Джилл Байден в желтом наряде и замшевых ботфортах появилась на предвыборном мероприятии мужчины.

Читайте также: