В голубом наряде и жемчужных украшениях: японская принцесса Айко посетила завод

Принцесса Японии в монохромном образе приняла участие в церемонии спуска судна на воду.

Единственная дочь императора Японии Нарухито и императрицы Масако – принцесса Айко – посетила церемонию присвоения имени и спуска на воду Арктического научно-исследовательского судна, состоявшуюся на заводе Japan Marine United в Йокогаме.

Там принцесса появилась в нежном образе. На ней был голубой наряд, состоявший из платья длины миди и жакета с четырьмя накладными клапанами.

Принцесса Айко / Фото: Getty Images

Аутфит Айко дополнила голубо-серым кожаным клатчем, белыми перчатками и голубыми туфлями на стойких каблуках.

Ее Величество сделала прическу Мальвина, украсила уши жемчужными серьгами-пусетами, а шею – жемчужным ожерельем.

Напомним, принцесса Айко на мероприятие чтения стихов надела наряд цвета крем-брюле, состоявший из платья и жакета с окаймлением с рюшами, которые также были на манжетах.

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