В голубом наряде с узлом на животе: нежный образ премьер-министра Эстонии на саммите

Кая Каллас выбрала красивый аутфит, в котором предстала во второй день саммита на юге Испании.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас приняла участие в Европейском саммите в Гранаде. Во второй день в рамках саммита она выступила перед журналистами.

Кая Каллас / Фото: Associated Press

Кая выбрала для своего появления нежный аутфит. На ней был голубой костюм, состоявший из юбки за колени и блузки с короткими рукавами и узлом на животе. Наряд политик скомбинировала с туфлями кремового цвета.

Кая Каллас / Фото: Associated Press

Руку Каллас украсила серебряным браслетом, шею – цепочкой, а уши – лаконичными серьгами с камнями. Премьер сделала скромную прическу и нежный макияж.

Кая Каллас / Фото: Associated Press

Напомним, а премьер-министр Латвии Эвика Силиня во второй день Европейского саммита появилась в белом твидовом костюме длины миди с красивыми декоративными пуговицами.

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