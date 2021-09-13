В голубом обтягивающем платье: Юлия Тимошенко в нежном образе пришла на телепередачу

60-летняя лидер партии "Батькивщина" продемонстрировала новый красивый лук.
Юлия Тимошенко стала гостьей политической телепередачи на одном из каналов. Для эфира она выбрала нежный аутфит. Нардеп надела голубое обтягивающее платье интересного кроя и с воротником-стойкой.
Образ Юлия Владимировна дополнила скромной прической — низким хвостом, который уложила на одну сторону, и нежным макияжем. На лице у нее были оптические очки, а в ушах — лаконичные черные серьги.
Напомним, недавно Тимошенко продемонстрировала в стенах парламента эффектный лук. Она появилась в костюме, который состоял из белого приталенного жакета с коричневыми кожаными вставками и коричневой кожаной юбки длины миди. Наряд прекрасно сидел на ее похудевшей фигуре.
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