В голубом пальто и с французским маникюром: королева София приехала на церемонию

86-летняя королева София продолжает активно работать и сегодня снова появилась на публичном мероприятии.
Мать короля Испании Филиппа VI приехала на церемонию посвящения, на которой ей будет присвоено звание почетного доктора Университета Сан-Пабло в Алькорконе.
На мероприятие королева София прибыла в голубом пальто и синих брюках, которые сочетала с замшевыми ботинками на каблуках, а в руках держала маленькую черную сумку. Королева сделала стильную укладку, макияж и надела серьги-висюльки с камнями и несколько колец на пальцы. Также у Ее Величества был любимый французский маникюр.
Ранее мы показывали, как выглядит маникюр королевы Софии в повседневной жизни.
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