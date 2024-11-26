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В голубом пальто и с французским маникюром: королева София приехала на церемонию

В голубом пальто и с французским маникюром: королева София приехала на церемонию

Королева София / Фото: Getty Images

86-летняя королева София продолжает активно работать и сегодня снова появилась на публичном мероприятии.

Мать короля Испании Филиппа VI приехала на церемонию посвящения, на которой ей будет присвоено звание почетного доктора Университета Сан-Пабло в Алькорконе.

Королева София / © Getty Images
Королева София / Фото: Getty Images

На мероприятие королева София прибыла в голубом пальто и синих брюках, которые сочетала с замшевыми ботинками на каблуках, а в руках держала маленькую черную сумку. Королева сделала стильную укладку, макияж и надела серьги-висюльки с камнями и несколько колец на пальцы. Также у Ее Величества был любимый французский маникюр.

Королева София / © Getty Images
Королева София / Фото: Getty Images

Ранее мы показывали, как выглядит маникюр королевы Софии в повседневной жизни.

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