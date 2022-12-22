В голубом пальто и с красивыми локонами: Джилл Байден на встрече с Зеленским

Вчера, 21 декабря, президент США Джо Байден и его супруга Джилл Байден встречали у себя в гостях, в Белом доме, президента Украины Владимира Зеленского.

Владимир Зеленский, Джо и Джилл Байдены / Фото: Associated Press

Первая леди США для исторического события выбрала нежный аутфит. На ней было элегантное голубое пальто без воротника, с черной лентой-завязкой и большими голубыми пуговицами.

Джилл Байден, Владимир Зеленский и Джо Байден / Фото: Associated Press

Аутфит Джилл дополнила черными замшевыми туфлями на шпильках.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Первой леди сделали укладку с красивыми локонами и макияж с акцентом на глазах.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Уши она украсили лаконичными серьгами, шею – несколькими жемчужными нитями, а руку – золотым браслетом.

Джилл Байден, Владимир Зеленский, Джо Байден / Фото: Associated Press

Напомним, ранее первая леди попала в объективы фотографов вместе с мужем и маленьким внуком Бо. Джилл была одета в изумрудное атласное платье, черное длинное пальто по фигуре и замшевые темно-зеленые туфли на шпильках.

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