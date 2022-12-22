В голубом пальто и с красивыми локонами: Джилл Байден на встрече с Зеленским

Первая леди США в нежном аутфите встретила президента Украины.
Вчера, 21 декабря, президент США Джо Байден и его супруга Джилл Байден встречали у себя в гостях, в Белом доме, президента Украины Владимира Зеленского.
Первая леди США для исторического события выбрала нежный аутфит. На ней было элегантное голубое пальто без воротника, с черной лентой-завязкой и большими голубыми пуговицами.
Аутфит Джилл дополнила черными замшевыми туфлями на шпильках.
Первой леди сделали укладку с красивыми локонами и макияж с акцентом на глазах.
Уши она украсили лаконичными серьгами, шею – несколькими жемчужными нитями, а руку – золотым браслетом.
Напомним, ранее первая леди попала в объективы фотографов вместе с мужем и маленьким внуком Бо. Джилл была одета в изумрудное атласное платье, черное длинное пальто по фигуре и замшевые темно-зеленые туфли на шпильках.
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