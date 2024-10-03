В голубом пальто и шляпе: красивая королева Мэри с семьей на открытии парламента

Открытие парламента происходит каждый год в первый вторник октября в парламенте во дворце Кристианборг. Семья играет пассивную роль в этом открытии, поэтому они только слушают речи, а король Фредерик не произносит речи.

В этот день королева Мэри появилась на публике в пальто светло-голубого оттенка Claes Iversen с поясом на талии, сочетала его с туфлями Gianvito Rossi и клатчем Hugo Boss, а также шляпой в тон. Ее Величество дополнила наряд брошью Ole Lynggaard и серьгами. Мэри сделала выразительный макияж, а волосы распустила.

Принцесса Бенедикта, младшая сестра королевы Маргрете II, была в костюме из твида от Elise Gug, с сумкой Chanel и в черных кожаных туфлях на каблуках. Она дополнила образ контрастной голубой шляпой, платком на шее, серьгами с бирюзой и такой же брошью на груди.

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Король Фредерик был в синем костюме-тройке, голубой рубашке и бронзового цвета галстуке. Выглядел монарх очень стильно.

Напомним, недавно мы рассматривали образ королевы Мэри в блузке Victoria Beckham и цветочной юбке, когда она приезжала на церемонию.

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