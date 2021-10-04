В голубом пальто и шляпе с перьям: принцесса Анна приехала в Париж

Королевская принцесса Анна посетила скачки Prix de l'Arc de Triomphe на ипподроме Paris Longchamp в Париже.

Ее Королевское Высочество неравнодушна к конному спорту, и в молодости сама им занималась профессионально. Сейчас она все еще ездит верхом, но только в качестве любителя.

На скачки 71-летняя принцесса Анна приехала в красивом голубом пальто и шляпе в тон, декорированной перьям. На шее у Ее Высочества был цветастый платок, в ушах – миниатюрные золотые серьги, а на груди пришпилена брошка в виде лошади.

Принцесса Анна / Getty Images

Ранее дочь королевы Елизаветы II посещала осеннюю выставку цветов в Челси в Лондоне. Цветочная выставка RHS Chelsea Flower Show в этом году была перенесена с обычных весенних дат из-за пандемии, которая также привела к его отмене в прошлом году. Ранее мероприятие было приостановлено только из-за двух мировых войн.

На публике в этот день принцесса Анна появилась в светло-сером пальто с цветочным принтом и черных замшевых туфлях на невысоких каблуках. В руках Анны был синий клатч, и она была в перчатках. Также в ушах у Анны были жемчужные серьги, а на губах красная помада, а волосы были собраны в классическую укладку.

Принцесса Анна / Getty Images

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