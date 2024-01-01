В голубом пальто и шляпе с перьями: королева Камилла на последней воскресной службе года в Сандрингеме

Утром 31 декабря король Чарльз III и королева Камилла, а также герцог и герцогиня Глостерские, посетили последнюю утреннюю службу 2023 года, которая состоялась в церкви Святой Марии Магдалины в поместье Сандрингем в Норфолке.

Короля и королеву приветствовали местные епископы, а также толпа местных жителей, которая собралась у церкви.

Для службы королева надела наряд в нежно-голубом оттенке - пальто от бренда Bruce Oldfield, которое она сочетала с очаровательной шляпкой со страусиными перьями от бренда Philip Treacy. Также Камилла завершила лук замшевыми сапогами от Russell & Bromley, перчатками и небольшой сумкой с короткой ручкой.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

Образ королевы полностью является повтором, ведь она уж появлялась в этих вещах на публике, но стоит обратить внимание и на ее украшения, ведь Камилла надела серьги с жемчугом и аквамариновую брошь, которая ранее принадлежала королеве Елизавете II.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

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