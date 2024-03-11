В голубом пальто и шляпе со страусиными перьями: королева Камилла на службе ко Дню Содружества

Королева Камилла и принц Уильям посетили ежегодную службу в честь Дня Содружества, которая прошла в Вестминстерском аббатстве в Лондоне.

Королева и принц Уэльский выступили на мероприятии единым фронтом, пока король Чарльз лечится от рака и не посещает публичные мероприятия, а принцесса Уэльская Кэтрин восстанавливается после операции на брюшной полости.

Королева Камилла и принц Уильям / Фото: Associated Press

76-летняя королева Камилла выглядела великолепно в голубом пальто от Bruce Oldfield, которое дополнила шляпой со страусиными перьями от бренда Philip Treacy, черными замшевыми сапогами, кожаными перчатками и кожаным маленьким клатчем. Аутфит этот на Камилле мы уже видели на воскресной службе в Сандрингеме в декабре 2023 года.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

В ушах у королевы были жемчужные серьги-висюльки, а на груди пришпилена брошь в виде сердца с голубым камнем. Волосы она уложила в красивую прическу и сделала макияж. Камилла, напомним, вернулась к исполнению своих королевских обязанностей после недели отпуска.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Наследник престола, принц Уэльский, прибыл на мероприятие за несколько минут до королевы Камиллы, спустя несколько часов после того, как его жене принцессе Кейт публично пришлось оправдываться за неудачный фотошоп на недавно опубликованной фотографии.

Королева Камилла и принц Уильям / Фото: Associated Press

Королева Камилла / Фото: Associated Press

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