В голубом пальто и со стрекозами на груди: королева Камилла выбрала нежный лук для выхода на публику

Королева Камилла / © Associated Press

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Королевская чета приехала в город, чтобы отдать дань уважения народу и наследию нынешнего города культуры Великобритании. Чарльз и Камилла провели импровизированную прогулку, где их встречали толпы доброжелателей.

Ее Величество сегодня приехала в новом небесно-голубом пальто с поясом на талии от Anna Valentine, под которым было платье в тон и туфли-лодочки из замши от Eliot Zed, а в руках держала сумку кросс-боди Charlotte Elizabeth.

Королева Камилла / © Associated Press

На пальто у королевы были пришпилены броши в виде двух стрекоз, созданная из белого золота, бриллиантов и сапфиров. Это подарок короля Чарльза от ее любимого ювелирного бренда Van Cleef & Arpels, на запястье Камилла носила и свой любимый браслет от этого же бренда. Завершали образ жемчужные серьги-висюльки, укладка и дневной макияж.

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Король Чарльз надел светло-серый костюм в клетку, под пиджаком у монарха была белая рубашку в мелкую клетку и серый галстук в принт. Обут он был в бордовые туфли-оксфорды.

Королева Камилла и король Чарльз III / © Getty Images

Напомним, вчера Их Величества посетили вторую садовую вечеринку в Букингемском дворце.

Король Чарльз III и королева Камилла / © Associated Press