В голубом пальто и солнцезащитных очках: стильный образ Брижит Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит Макрон приветствовали лидеров стран, которые приехали принять участие в 19-м саммите Франкофонии в Виллер-Коттере.

Брижит Макрон / Фото: Associated Press

Первая леди Франции, как обычно, продемонстрировала стильный образ. На ней было голубое двубортное пальто с черными пуговицами, черная блузка с воротником-стойкой и черные прямые брюки со стрелками.

Брижит Макрон / Фото: Associated Press

Аутфит Брижит дополнила черной обувью на высоких платформах и каблуках, париком и черными солнцезащитными очками. В ушах у нее были лаконичные серьги-кольца, а на пальцах – кольца с камнями.

Брижит Макрон / Фото: Associated Press

Эммануэль был одет в черный костюм, белую рубашку, черный галстук и черные туфли.

Брижит Макрон / Фото: Associated Press

Напомним, Брижит Макрон на праздничном ужине появилась в черном наряде, с элегантной прической с прикорневым объемом и макияжем смоки-айс.

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