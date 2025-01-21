В голубом пальто и в платке с чертополохом: королева Камилла появилась на мероприятии в Шотландии

Королева Камилла побывала вчера в Абердинском университете в Абердиншире, куда приехала, чтобы встретиться со студентами и преподавателями.
Королева прибыла в библиотеку имени сэра Дункана Райса при Университете Абердина, открытую покойной королевой Елизаветой II в сентябре 2012 года.
77-летняя Камилла выбрала для этого случая бледно-голубое пальто с зеленой клетчатой отделкой на воротнике и карманах, дополнив ансамбль платком с узором в виде чертополоха и кожаными перчатками и обула высокие замшевые сапоги на каблуках.
Королева сделала классическую прическу и макияж и была в серьгах-висюльках, которые мы ранее на ней не видели.
Королева Камилла стала ректором университета в июне 2013 года и посещала его неоднократно, встретилась с участниками различных программ, поддерживаемых университетом для местного сообщества.
В воскресенье, напомним, Чарльза и Камиллу запечатлели в Шотландии по пути из церкви, куда они приезжали на службу.
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