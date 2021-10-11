В голубом пиджаке и с внуками: папарацци подловили Джо Байдена на кладбище

Президент США с внуками сходил на службу в церковь.
Джо Байден попал в объективы папарацци, когда вместе со своими внуками шел, а затем возвращался через кладбище с мессы в католической церкви Св. Иосифа в Брендивайн в Уилмингтоне, штат Делавэр.
Байден был в компании - Хантера, Финнеган и Натали.
На Джо был голубой пиджак, светло-голубая рубашка в полоску и синие брюки. Хантер надел синее поло и светлые брюки, Финнеган – кремовый топ, джинсы и кардиган с геометрическим принтом, а Натали – черный свитер и черные джинсы.
Интересно, почему вместе с ними не было Джилл Байден?
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