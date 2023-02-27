В голубом платье Bottega Veneta: красивый выход королевы Рании на рабочем мероприятии

Ее Величество вместе с супругом, королем Абдаллой II, посетила какое-то мероприятие, на котором Рания была запечатлена с красивыми веточками цветущих деревьев.

"Несколько тихих моментов в начале этой недели", - лаконично подписала фото супруга монарха.

На Рании в этот день было сшитое на заказ платье миди бледно-голубого цвета от Bottega Veneta и светло-серые замшевые туфли-лодочки на каблуках от Gianvito Rossi. У королевы, как всегда, были безупречно уложены волосы, а на лице был макияж. Супруг Рании - король Абдалла II - на мероприятие приехал в темном костюме, а к нему подобрал светло-голубую рубашку, подходящую в тон платью его жены и сливовый галстук.

(листайте фото вправо)

В прошлый выход королева посещала женское сообщество, где появилась в роскошном черно-золотом платье.

Читайте также: