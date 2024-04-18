В голубом платье-футляре и любимых слингбэках: Джилл Байден в нежном образе появилась на мероприятии

Первая леди США любит голубой цвет, в котором время от времени выходит в свет.
Джилл Байден приняла участие в мероприятии в Белом доме, на котором подписали постоянный меморандум о соглашении между Министерством обороны и Государственным департаментом по усилению программы дистанционной работы домашних работников за рубежом (DETO) для супругов военных.
Там она появилась в нежном аутфите. На Джилл был костюм голубого цвета, который состоялся из платья-футляра и приталенного жакета с одной пуговицей.
Аутфит первая леди дополнила любимыми лакированными бежевыми слингбэками от Valentino.
Ее волосы были красиво уложены в локоны, на лице был макияж с акцентом на глазах, в ушах были элегантные серьги с жемчугом, а на шее – жемчужное ожерелье и подвеска в виде сердца на цепочке.
Напомним, Джилл Байден в "голом" платье с камнями и бисером предстала на государственном ужине.
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