В голубом платье и босоножках цвета металлик: Иванка Трамп в нежном образе появилась на свадьбе сестры

В минувшие выходные во Флориде произошло громкое событие — младшая дочь экс-президента США Дональда Трампа – 29-летняя Тиффани Трамп – вышла замуж за 25-летнего миллиардера из Нигерии Майкла Булоса. Пышная свадьба состоялась в резиденции Трампа – Мар-а-Лаго.

Тиффани и Иванка Трампы / Фото: Instagram Иванки Трамп

На свадьбу прибыла Иванка Трамп вместе с мужем Джаредом Кушнером и их детьми – Арабеллой, Теодором и Джозефом. В Instagram она опубликовала фотографии с события.

Свадьба Тиффани Трамп / Фото: Instagram Иванки Трамп

Иванка выбрала для церемонии образ согласно дресс-коду подружек невесты. На Трамп было голубое длинное платье от ливанского бренда Elie Saab с драпировкой и узлом на корсете и накидкой на плечи.

Свадьба Тиффани Трамп / Фото: Instagram Иванки Трамп

Иванка удивила выбором обуви. Вместо любимых туфель-лодочек, которых у нее есть на любой вкус, она надела босоножки цвета металлик на высокой платформе и каблуках.

Свадьба Тиффани Трамп / Фото: Instagram Иванки Трамп

Идеально ровная укладка, макияж с акцентом на глазах и кольцо с большим бриллиантом завершили ее нежный аутфит.

Свадьба Тиффани Трамп / Фото: Instagram Иванки Трамп

Джаред был одет в классический черный смокинг и бабочку. На сыновьях были черные костюмы, белые рубашки и голубые бабочки. А дочь надела, как и мама, голубое платье, расшитое блестками, и голубые туфли.

Свадьба Тиффани Трамп / Фото: Instagram Иванки Трамп

Свадьба Тиффани Трамп / Фото: Instagram Иванки Трамп

Свадьба Тиффани Трамп / Фото: Instagram Иванки Трамп

Свадьба Тиффани Трамп / Фото: Instagram Иванки Трамп

Напомним, невеста Тиффани Трамп выбрала для своей свадьбы роскошное пышное платье с длинными рукавами от Elie Saab, расшитое кристаллами, бисером и пайетками.

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