Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В голубом платье и деликатных украшениях: премьер-министр Эстонии прибыла на саммит в Прагу

Дата публикации
Просмотры
840
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В голубом платье и деликатных украшениях: премьер-министр Эстонии прибыла на саммит в Прагу

Кая Каллас / Фото: Associated Press

Кая Каллас выбрала для своего образа наряд нежного оттенка.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас прибыла на саммит Европейского политического сообщества в Прагу. В нем принимают участие лидеры из 44 стран. Встреча направлена на усиление безопасности и экономического процветания по всему континенту. Россия – единственное крупное европейское государство, которое не пригласили.

Кая Каллас / © Associated Press
Кая Каллас / Фото: Associated Press

Участники саммита будут обсуждать мир и безопасность, экономическую ситуацию, энергетику и климат, а также миграцию и мобильность.

Для такого события Каллас выбрала голубое платье миди с рукавами три четверти, которое скомбинировало с капроновыми колготами и белыми туфлями с круглыми носками.

Кая Каллас / © Associated Press
Кая Каллас / Фото: Associated Press

Кая сделала аккуратную укладку, нежный макияж, шею украсила кулоном на цепочке, а руки – нежным серебряным браслетом и часами.

Кая Каллас / © Associated Press
Кая Каллас / Фото: Associated Press

Читайте также:

Похожие темы:

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
840
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация