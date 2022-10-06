В голубом платье и деликатных украшениях: премьер-министр Эстонии прибыла на саммит в Прагу

Кая Каллас выбрала для своего образа наряд нежного оттенка.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас прибыла на саммит Европейского политического сообщества в Прагу. В нем принимают участие лидеры из 44 стран. Встреча направлена на усиление безопасности и экономического процветания по всему континенту. Россия – единственное крупное европейское государство, которое не пригласили.

Кая Каллас / Фото: Associated Press

Участники саммита будут обсуждать мир и безопасность, экономическую ситуацию, энергетику и климат, а также миграцию и мобильность.

Для такого события Каллас выбрала голубое платье миди с рукавами три четверти, которое скомбинировало с капроновыми колготами и белыми туфлями с круглыми носками.

Кая Каллас / Фото: Associated Press

Кая сделала аккуратную укладку, нежный макияж, шею украсила кулоном на цепочке, а руки – нежным серебряным браслетом и часами.

Кая Каллас / Фото: Associated Press

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