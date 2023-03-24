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В голубом платье и любимых слингбэках: Джилл Байден с мужем приехала в Канаду

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
669
Время на прочтение
1 мин
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В голубом платье и любимых слингбэках: Джилл Байден с мужем приехала в Канаду

Джо и Джилл Байдены, Джастин Трюдо и Софи Грегуар Трюдо / Фото: Associated Press

Первая леди подчеркнула стройную фигуру красивым нарядом.

Президент США Джо Байден и его супруга Джилл Байден с рабочим визитом приехали в Оттаву. У коттеджа Ридо их встретили премьер-министр Канады Джастин Трюдо и его супруга София Грегуар-Трюдо.

Джо и Джилл Байдены, Джастин Трюдо и Софи Грегуар Трюдо / © Associated Press
Джо и Джилл Байдены, Джастин Трюдо и Софи Грегуар Трюдо / Фото: Associated Press
Джо и Джилл Байдены, Джастин Трюдо и Софи Грегуар Трюдо / © Associated Press
Джо и Джилл Байдены, Джастин Трюдо и Софи Грегуар Трюдо / Фото: Associated Press

Первая леди США продемонстрировала эффектный образ в голубом платье по фигуре с таким же поясом на талии. Наряд имел V-образный вырез и имитацию лацканов с россыпью стразов.

Джо и Джилл Байдены, Джастин Трюдо и Софи Грегуар Трюдо / © Associated Press
Джо и Джилл Байдены, Джастин Трюдо и Софи Грегуар Трюдо / Фото: Associated Press
Джо и Джилл Байдены, Джастин Трюдо и Софи Грегуар Трюдо / © Associated Press
Джо и Джилл Байдены, Джастин Трюдо и Софи Грегуар Трюдо / Фото: Associated Press

Джилл обула любимые черные слингбэки от Dior с логотипом J'Adior на лентах. Байден сделала укладку с локонами и макияж с акцентом на глазах. Уши она украсила элегантными жемчужными серьгами, шею – ожерельем и цепочками, а руки – золотыми и жемчужными браслетами. Французский маникюр завершил лук миссис Байден.

Джо и Джилл Байдены, Джастин Трюдо и Софи Грегуар Трюдо / © Associated Press
Джо и Джилл Байдены, Джастин Трюдо и Софи Грегуар Трюдо / Фото: Associated Press

Грегуар выбрала для встречи красный комбинезон с брюками клеш с цветочным принтом и черные лодочки.

Джо и Джилл Байдены, Джастин Трюдо и Софи Грегуар Трюдо / © Associated Press
Джо и Джилл Байдены, Джастин Трюдо и Софи Грегуар Трюдо / Фото: Associated Press

Напомним, на мероприятии в Белом доме Джилл Байден черным платьем с декоративными пуговицами подчеркнула стройную фигуру.

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Дата публикации
Просмотры
669
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