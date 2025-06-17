В голубом платье и милой шляпе: Зара Тиндалл с мужем приехала на скачки

Зара и Майк Тиндалл / © Getty Images

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Дочь принцессы Анны выглядела очень эффектно. На Заре было голубое платье с прозрачной вставкой на груди и тонким поясом на талии, на голове миниатюрная шляпа с декором, а в руках королевская особа держала маленький молочный клатчи и очки от солнца.

Зара собрала волосы в прическу и сделала выразительный макияж, а из украшений дополнила образ кольцом на пальце.

Зара и Майк Тиндалл / © Getty Images

Ее супруг Майк Тиндалл был одет в серый фрак, к которому подобрал соответствующий жилет, белую рубашку и синий галстук в мелкий принт. Он был в шляпе-цилиндре, в его нагрудном кармане пиджака был платок и рядом был пришпилен розовый цветок.

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Первый день скачек посетили король Чарльз и королева Камилла, а также герцогиня Софи и принцесса Анна.

Король Чарльз и королева Камилла / © Getty Images