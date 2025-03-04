В голубом платье и нюдовых лодочках: Меган Маркл блеснула новым образом

Герцогиня Сассекская представила свое новое шоу, которое вышло на Netflix и называется "С любовью, Меган".

Герцогиня Сассекская представила свое новое шоу, которое вышло на Netflix и называется "С любовью, Меган".

Меган запустила свое собственное шоу, в формате которого к ней на кухню приходят друзья и гости, вместе они готовят, общаются, шутят и смеются. В шоу публика увидит разные рецепты от Меган, зрителям покажут, как готовит герцогиня и ее друзья и, как занимается садоводством.

Меган Маркл / Фото: Instagram Меган Маркл

Шоу Меган Маркл / Фото: Instagram Меган Маркл

Меган Маркл / Фото: Instagram Меган Маркл

Шоу Меган Маркл / Фото: Instagram Меган Маркл

В Instagram Мег поделилась серией снимков со съемок. Уже не первой, к слову, и написала:

Меган Маркл / Фото: Instagram Меган Маркл

Шоу Меган Маркл / Фото: Instagram Меган Маркл

Шоу Меган Маркл / Фото: Instagram Меган Маркл

Шоу Меган Маркл / Фото: Instagram Меган Маркл

"Сегодня тот самый день! Несколько снимков BTS + фотографии еды, которые я сделала на съемках "С любовью, Меган". Присоединяйтесь к вечеринке на @netflix!", - призвала подписчиков жена принца Гарри.

А вчера Меган приезжала в Нью-Йорк на встречу к фанатам, устроив им сюрприз.

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