В голубом платье и ободке: бельгийская принцесса Элеонора появилась на праздничной службе в стильном наряде

Принцесса Элеонора и принц Габриэль / © Getty Images

Реклама

Младшая дочь короля Филиппа и королевы Матильды выбрала для этого выхода небесно-голубое платье длины миди с короткими рукавами, обула песочные туфли-слингбэки на невысоких каблуках, а в руках держала маленький светлый клатч. На голове у принцессы был ободок, а в ушах крупные цветочные серьги с жемчужинами, легкий макияж на лице и распущены волосы.

Но, кроме принцесс, которые выглядели на службе очаровательно, все взгляды были прикованы к принцу Габриэлю, для которого это стало символическим событием — изменением институционального статуса.

Принцесса Элеонора и принц Габриэль / © Getty Images

Второй сын короля Филиппа и королевы Матильды в этот день отказался от традиционного костюма и галстука для участия в этой религиозной церемонии. Вместо этого он надел парадную форму — полную военную форму бельгийской армии. Завершив обучение и окончив Королевскую военную академию Бельгии, Габриэль теперь готов поступить на службу в Вооруженные силы в качестве кадрового офицера.

Реклама

Принц также впервые надел ленту ордена Леопольда, высшей и самой престижной награды Бельгии. Король Филипп вручил ему эту награду на трогательной частной церемонии, состоявшейся в понедельник, официально ознаменовав завершение его академического обучения и начало его службы государству.

Бельгийская королевская семья / © Getty Images

На сегодняшний день Габриэль является вторым из четырех детей короля и королевы, удостоенным этой чести. Первой, согласно протоколу престолонаследия, была кронпринцесса Елизавета, получившая награду по случаю своего 18-летия.

Новости партнеров