В голубом платье и оригинальных серьгах: королева Дании Маргрете II открыла выставку украшений

На выставке впервые были представлены более 200 украшений из частной коллекции королевы.

21 января королева Маргрете II посетили открытие выставки "Шкатулка драгоценностей королевы" в музее Амалиенборг. Выставка открылась в рамках официальной программы Датского королевского дома, запланированной по случаю 50-летия на престоле королевы Маргрете.

Для мероприятия королева выбрала голубое однотонное платье миди с воротником-стойкой и жакет. Волосы Маргрете собрала в пучок, на лице у нее была яркая помада, а ярким акцентом в образе стали серьги в форме цветов в ушах и лаконичная синяя брошка на жакете. На открытии выставки королева Дании произнесла речь.

Маргрете / Getty Images

Также выставку, на которой впервые были представлены более 200 известных и менее известные украшения из частной коллекции королевы, посетили кронпринц Фредерик и кронпринцесса Мэри.

Кронпринц Фредерик и кронпринцесса Мэри / Getty Images

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