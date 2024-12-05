В голубом платье и пальто: 71-летняя Брижит Макрон продемонстрировала новый наряд

Первая леди Франции - 71-летняя Брижит Макрон - посетила церемонию вручения премии Entente Litteraire, которая прошла в резиденции посла Франции в Лондоне.

Брижит Макрон / Фото: Associated Press

Премия Entente Littéraire, учрежденная в 2023 году, была официально представлена ​​во время государственного визита короля Чарльза и королевы Камиллы во Францию ​​в сентябре 2023 года. Это британо-французская литературная премия в области литературы для молодежи.

Госпожа Макрон надела по такому случаю лаконичный костюм-двойку от Louis Vuitton, который включал платье и пальто голубого цвета. У пальто были классические английские лацканы, длинные рукава и две черных пуговицы спереди.

Брижит Макрон и королева Камилла / Фото: Getty Images

Носила она этот наряд в сочетании с синими туфлями-лодочками и несколькими украшениями. Завершали ее образ любимая объемная прическа и макияж.

Брижит Макрон / Фото: Associated Press

Королева же появилась на церемонии в элегантном костюме с жакетом и юбкой от Dior серого цвета, дополнив образ серьгами с жемчугом, несколькими любимыми браслетами, среди которых был от бренда Van Cleef & Arpels, сделала выразительный макияж и укладку. Также королева Камилла дополнила образ брошью на одном из лацканов своего жакета.

Королева Камилла и Брижит Макрон / Фото: Associated Press

Королева Камилла и Брижит Макрон / Фото: Associated Press

Королева Камилла и Брижит Макрон / Фото: Associated Press

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