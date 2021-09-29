Герцогиня Камилла и принц Чарльз на премьере фильма о Джеймсе Бонде / Associated Press

В голубом платье и с безупречной укладкой: герцогиня Камилла с мужем Чарльзом на лондонской премьере Джеймса Бонда

В голубом платье и с безупречной укладкой: герцогиня Камилла с мужем Чарльзом на лондонской премьере Джеймса Бонда

Рассматриваем новый, поистине королевский образ 74-летней герцогини Корнуольской Камиллы – супруги наследника британского престола.

Вчера Камилла вместе с принцем Чарльзом Уэльском, его старшим сыном принцем Уильямом и его женой Кэтрин посетили мировую премьеру фильма Джеймсе Бонде "Не время умирать", которая состоялась в лондонском Королевском Альберт-Холле.

Герцогиня Кейт и принц Уильям на премьере Джеймса Бонда / Associated Press

В этот вечер на красной дорожке блистала не только 39-летняя герцогиня Кембриджская, одетая в роскошное золотое платье от Jenny Packham, расшитом пайетками и камнями, с глубоким V-образным декольте и короткими рукавами с кейп-накидкой.

Герцогиня Камилла и принц Чарльз на премьере фильма о Джеймсе Бонде / Associated Press

Герцогиня Камилла была в голубом вечернем платье, расшитом камнями, а в руках держала белый клатч. Из украшений Камилла надела брошку, браслет на запястье, тонкую цепочку на шею и серьги-висюльки. У нее была безупречная фирменная укладка и вечерний макияж на лице. Принц Чарльз был в черном костюме, белой рубашке и в галстуке-бабочке.

Герцогиня Камилла и герцогиня Кейт / Associated Press

Герцогиня Камилла и принц Чарльз на премьере Джеймса Бонда / Associated Press

Известно, что во время премьеры фильма были собраны средства для благотворительных организаций, поддерживающих действующих и бывших сотрудников трех разведывательных служб: Секретной разведывательной службы, Службы безопасности и Центра правительственной связи.

Герцогиня Камилла и Дэниэл Крейг / Associated Press

Герцогиня Камилла и принц Чарльз на премьере Джеймса Бонда / Associated Press

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Кейт и Уильям на показе фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать" (11 фото)

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