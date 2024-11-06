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В голубом платье и с красным маникюром: королева Маргрете II впервые после госпитализации появилась на публике

В голубом платье и с красным маникюром: королева Маргрете II впервые после госпитализации появилась на публике

Королева Маргрете II / Фото: Getty Images

Экс-королева Дании Маргрете II впервые после госпитализации появилась на публичном мероприятии.

Мать короля Фредерика X была госпитализирована в сентябре после того, как упала в замке Фреденсборг. На следующий день королева была выписана из госпиталя, но долгое время оставалась на больничном.

Вчера 84-летняя Маргрете II вручила почетную награду Эббе Мунка на мероприятии во дворце Кристиансборг в Копенгагене.

Королева Маргрете II / © Getty Images
Королева Маргрете II / Фото: Getty Images

Маргрете II надела светло-голубое платье и короткий жакет, прикрепила брошь на платье, дополнила образ серьгами-клипсами и кольцом с крупным камнем. Также королева накрасила губы яркой помадой и сделала красный маникюр, а в руках держала кожаную сумку.

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Хотя королева Маргрете отреклась от датского престола в начале 2024 года в пользу своего старшего сына, она по-прежнему исполняет некоторые королевские обязанности.

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