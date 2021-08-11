В голубом платье и с крокодиловым клатчем: как королева Максима с мужем приветствовала олимпийцев

В голубом платье и с крокодиловым клатчем: как королева Максима с мужем приветствовала олимпийцев

Король и королева Нидерландов появились на публичном мероприятии в Гааге.

Король Виллем-Александр и его супруга королева Максима приветствовали олимпийских призеров во дворце Нордейнде в Гааге.

50-летняя королева появилась на публике в эффектном голубом платье миди с широким поясом на талии, которое дополнила нюдовыми туфлями-лодочками на каблуках и бежевым крокодиловым клатчем. Аутфит Ее Величество дополнила массивными драгоценными серьгами с камнями, несколькими браслетами, в том числе и с большими камнями и светлым маникюром. Волосы королева-консорт просто распустила и не стала заморачиваться с укладкой, а макияж ее был максимально естественным.

Королева Максима и король Виллем-Александр / Getty Images

Король Виллем-Александр надел темно-синий костюм и яркий оранжевый галстук, под которым была белоснежная рубашка. Вероятно, королевская пара прервала свой летний отпуск, чтобы встретиться со спортсменами.

Королева Максима и король Виллем-Александр / Getty Images

Напомним, ранее Максима, Виллем-Александр и их дочери показывали кадры из своей летней фотосессии. Их снимали во дворце Huis ten Bosch в Гааге. Такую фотосессию королевская семья делает ежегодно среди лета.

Королевская семья Нидерландов / Getty Images

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