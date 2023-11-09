В голубом платье и с лопатой в руках: японская принцесса Како посадила дерево

Принцесса Японии в нежном аутфите приняла участие в торжественной посадке дерева в Перу.
Японская принцесса Како в рамках своего официального визита в Перу по случаю празднования 150-летия дипломатических отношений с Японией приняла участие в посадке дерева в Юнион-клубе в Лиме.
Фотографы запечатлели, как Како набрала лопатой с бантиком земли и высыпала ее в ямку с деревом.
Для такого дела принцесса выбрала нарядный образ. На ней было закрытое нежно-голубое платье миди с кораллово-кремовой цветочной вышивкой на юбке. Наряд она сочетала с белыми кожаными туфлями на устойчивых каблуках.
Свой аутфит Ее Величество дополнило жемчужными украшениями – серьгами-пусетами и ожерельем. Аккуратная прическа и едва заметный макияж завершили лук принцессы.
В этом же образе Како также посетила урок японского языка в школе La Union в Лиме.
Напомним, в прошлый раз принцесса Како в красивом платье с цветочной юбкой сходила в музей.
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