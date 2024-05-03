В голубом платье и с серьгами-пусетами: новый выход пресс-секретаря Байдена

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер продемонстрировала на брифинге в Вашингтоне новый яркий образ.

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Она надела голубое рельефное платье с короткими рукавами. Аутфит Карин дополнила жемчужными серьгами-пусетами, объемной прической с кудрями, макияжем с персиковыми тенями и блестящим серебряным маникюром.

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Напомним, ранее Карин Жан-Пьер фотографы подловили с Байденом на лужайке. Она была одета в красное мини-платье и высокие сапоги.

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