В голубом платье и с серьгами-пусетами: новый выход пресс-секретаря Байдена

Карин Жан-Пьер пополнила гардероб новой яркой вещью.
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер продемонстрировала на брифинге в Вашингтоне новый яркий образ.
Она надела голубое рельефное платье с короткими рукавами. Аутфит Карин дополнила жемчужными серьгами-пусетами, объемной прической с кудрями, макияжем с персиковыми тенями и блестящим серебряным маникюром.
Напомним, ранее Карин Жан-Пьер фотографы подловили с Байденом на лужайке. Она была одета в красное мини-платье и высокие сапоги.
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