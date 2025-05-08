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В голубом платье и широкополой шляпе: герцогиня Софи на службе в Вестминстерском аббатстве
Герцогиня Эдинбургская Софи посетила с семьей Вестминстерское аббатство, где состоялась служба памяти в честь Дня Победы во второй мировой войне.
Софи приехала в аббатство в голубое платье с оборками на рукавах и небольшим разрезом от Beulah London, обула туфли-лодочки от Prada, в руках у нее был синий клатч-конверт из змеиной кожи Sophie Habsburg.
На голове у герцогини была шляпа с широкими полями и оборками, волосы она собрала в низкий пучок, сделала дневной макияж на лице, в ушах у нее были серьги-кольца из платины с тремя рядами бриллиантов 5,20 карат от G. Collins & Sons, а на шее была подвеска с бриллиантами от этого же бренда.
Вчера же герцогиня Софи с мужем присутствовала на первой садовой вечеринке в Букингемском дворце.
Напомним, сегодня вечером в London’s Horse Guards Parade состоится концерт, который посетят король Чарльз и королева Камилла.