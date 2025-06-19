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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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В голубом платье и широкой шляпе: королева Камилла снова с Чарльзом приехала в Аскот

Король Чарльз и королева Камилла прибыли в экипаже на Парадный ринг на третий день Королевских скачек в Аскоте.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Камилла и король Чарльз

Королева Камилла и король Чарльз / © Getty Images

Третий день на Royal Ascot традиционно называют женским днем. Королева Камилла приехала на скачки в голубом платье и белой широкополой шляпе, обута в бежевые туфли-лодочки на каблуках, в руках держала молочную сумку и перчатки.

Сегодня Камилла дополнила свой образ жемчужными серьгами с бриллиантами, брошью в виде звезды королевы Елизаветы II, новым браслетом на одном запястье и любимыми от Van Cleef & Arpels на другом.

Королева Камилла и король Чарльз / © Associated Press

Королева Камилла и король Чарльз / © Associated Press

Король Чарльз надел светло-серый фрак, желтый жилет, рубашку, галстук и шляпу-цилиндр.

Королева Камилла и король Чарльз / © Getty Images

Королева Камилла и король Чарльз / © Getty Images

Днем ранее королевская чета также появилась на ипподроме в Аскоте. Тогда Камилла была в платье цвета травы от Anna Valentine, которое в этом году уже носила много раз.

Королева Камилла и король Чарльз / © Associated Press

Королева Камилла и король Чарльз / © Associated Press

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