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В голубом платье и широкой шляпе: королева Камилла снова с Чарльзом приехала в Аскот
Король Чарльз и королева Камилла прибыли в экипаже на Парадный ринг на третий день Королевских скачек в Аскоте.
Третий день на Royal Ascot традиционно называют женским днем. Королева Камилла приехала на скачки в голубом платье и белой широкополой шляпе, обута в бежевые туфли-лодочки на каблуках, в руках держала молочную сумку и перчатки.
Сегодня Камилла дополнила свой образ жемчужными серьгами с бриллиантами, брошью в виде звезды королевы Елизаветы II, новым браслетом на одном запястье и любимыми от Van Cleef & Arpels на другом.
Король Чарльз надел светло-серый фрак, желтый жилет, рубашку, галстук и шляпу-цилиндр.
Днем ранее королевская чета также появилась на ипподроме в Аскоте. Тогда Камилла была в платье цвета травы от Anna Valentine, которое в этом году уже носила много раз.