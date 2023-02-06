В голубом платье и шляпе: королева Максима блистала в очередном ярком луке

Королева Нидерландов Максима в туре по Карибским островам демонстрировала много разных луков и на днях предстала на публике в еще одном ярком аутфите.

Королева Максима вместе супругом королем Виллемом-Александром и дочерью наследной принцессой Катариной-Амалией посетили загородный дом Книп, музей Тулы и заповедник морских черепах Кюрасао.

В этот раз Ее Величество выбрала для выхода голубое платье длины миди с глубоким вырезом на декольте от Sandro Paris за 340 долларов, а к нему подобрала широкополую шляпу от 360Five Everyday и плетеную сумку от Lh Tejidos. Обута Максима была в коричневые кожаные балетки с острыми носами от Gianvito Rossi.

Свой лук Ее Величество также дополнила несколькими браслетами на запястьях, часами, крупными серьгами, подобранными в тон платью, и сделала очень насыщенный макияж глаз, который бы больше подходил для вечернего образа.

Король Виллем-Александр и королева Максима / Фото: Getty Images

В этом королевском туре Максима просто блистает. Мы видели уже много ее ярких образов и королева продолжает экспериментировать со стилем.

Читайте также: