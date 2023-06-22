В голубом платье и шляпе с вуалью: девушка Питера Филлипса - Линдси Уоллес - блистала на Royal Ascot

В этом году девушка вместе с сыном принцессы Анны появилась на королевских скачках на ипподроме в Аскоте.

На Royal Ascot так же, как и на коронационный концерт в честь Чарльза и Камиллы, Линдси пригласил король Чарльз III.

Линдси появилась на светском мероприятии в красивом голубом шелковом платье с неглубоким вырезом на декольте и маленькими пуговицами. У наряда была длина миди и рукава три четверти. К наряду она подобрала туфли с цветочным декором "Isadora Ivory" от Emmy London за 1036 долларов.

Линдси Уоллес / Фото: Getty Images

Кроме того, у Линдси был замшевый клатч Natasha Ivory от этого же бренда за 502 доллара. Это классический клатч Emmy London из супермягкой замши цвета слоновой кости, который отлично сочетался с платьем и шляпой с вуалью. Белокурые волосы Линдси распустила и сделала легкий дневной макияж.

Возлюбленный Линдси, жизнь которого изменилась к лучшему после того, как он начал с ней встречаться, приехал на скачки во фраке и шляпе-цилиндре. Они были запечатлены фотографами вместе с королем Чарльзом III во время светской беседы.

Король Чарльз, Питер Филлипс и Линдси Уоллес на Royal Ascot / Фото: Getty Images

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