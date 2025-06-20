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В голубом платье и шляпке с вуалью: принцесса Анна посетила скачки в Аскоте
На королевские скачки в Аскоте принцесса выбрала наряд яркого оттенка.
Единственная дочь покойной королевы Елизаветы II принцесса Анна посетила третий день скачек в Аскоте. На ипподроме она появилась в голубом платье, в котором ранее уже не раз выходила в свет.
Этот наряд у Анны еще с 90-х годов, но это и неудивительно, ведь она очень практичная женщина и годами хранит свои платья, аксессуары и верхнюю одежду, а также продолжает все это носить, не обращая внимания на тренды. Удивляет всегда также и то, как хорошо на ней продолжают сидеть платья, которые она она носила более 30 лет тому назад.
Платье Анны было с длинными рукавами, поясом на талии, а также складками на лифе и юбке. Образ принцесса дополнила сумкой и туфлями молочного цвета. На ее голове красовалась шляпка-таблетка с вуалью. Что касается украшений, то Анна надела бусы с тремя нитями жемчуга, а также серьги с большими жемчужинами и бриллиантами. На ее платье также можно было увидеть брошь Cartier с аквамарином и бриллиантами.
Ранее мы рассказывали о любимых нарядах принцессы Анны, которые она носит годами.