В голубом платье и шубе: королева Маргрете II сходила на праздничный банкет

Бывшая королева Дании посетила новогодний гала-прием во дворце Амалиенбор в Копенгагене, впервые организованный королем Фредериком X и его супругой королевой Мэри.

84-летняя королева Маргрете приехала на банкет в голубом макси-платье из бархата с небольшим шлейфом. Королева дополнила свой вечерний образ бриллиантовой тиарой с цветами, колье на шее и серьгами-висюльками с бриллиантами и сапфирами. На пальцах у Маргрете было ее помолвочное кольцо, ногти она накрасила любимым красным лаком и в руках держала серебристую маленькую сумку.

Королева Маргрете II / Фото: Getty Images

Напомним, на банкете также присутствовал наследник датского престола – принц Кристиан. Он недавно вернулся домой из Восточной Африки, где провел три месяца.

Принц Кристиан / Фото: Getty Images

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