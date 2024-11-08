В голубом платье и светлых лодочках: королева Матильда в нежном аутфите появилась на приеме во дворце

Королева Матильда и король Филипп приветствовали олимпийских спортсменов, которые принимали участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже. В Instagram монаршей четы поделились фотографиями с приема.

"Король и Королева принимают бельгийских спортсменов, отличившихся в 2024 году, в частности тех, кто участвовал в Олимпийских и Паралимпийских играх @paris2024, а также призеров различных чемпионатов Европы и мира в олимпийской или паралимпийской дисциплине. Какая гордость видеть, как Бельгия сияет в области спорта благодаря своему таланту и решимости!", - говорится в сообщении дворца.

Королева Матильда и король Филипп / Фото: Getty Images

Королева Матильда в этот день появилась на публике в голубом платье-миди с широким поясом на талии, которое дополнила светлыми замшевыми туфлями на каблуках и бежевой миниатюрной сумкой. На груди у королевы была пришпилена красивая брошь с камнями в тон платью и такие же серьги были в ушах. Прическа у королевы была классической, а макияж в натуральных оттенках. Король Филипп надел серый костюм, белую рубашку и красный галстук в принт, и был обут в черные кожаные туфли.

Такой же прием для спортсменов устроил король Чарльз III, а вместе с ним присутствовала на нем сестра монарха принцесса Анна. Гостей пригласили в Букингемский дворец.

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