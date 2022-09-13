В голубом платье и тиаре: королева Маргрете II отмечает 50-летие царствования на троне

Пока в Британии скорбят по королеве Елизавете II, в датском королевстве праздничный банкет. Там отмечают 50-летний юбилей правления королевы Маргрете II.
Королева Дании Маргрете II - ныне единственная правящая королева в мире.
Во время торжественного банкета в замке Кристиансборг, на котором присутствовали дети королевы Маргрете II, а также их жены и другие королевские гости, в том числе король Швеции Карл Густав I и королева Сильвия, король Норвегии Харальд V и королева Соня.
Королева Маргрете II прибыла в голубом бархатном платье в пол и тиаре, а также в серебристых туфлях.
Королева Соня была в желтом платье в пол с цветочной вышивкой на корсете, тиаре с изумрудами и колье. А ее муж - король Харальд V - был в военной форме.
Королева Сильвия облачилась в голубое платье в пол и также была в тиаре. В руках она несла маленький клатч, а обута была в серебристые туфли на каблуках.
Во время мероприятия почтили минутой молчания память британской королевы Елизаветы II. Известно, что несколько праздничных мероприятий в субботу и воскресенье были отменены, отложены или изменены из-за уважения к смерти королевы Елизаветы II.
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