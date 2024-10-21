В голубом платье и туфлях Chanel: королева Камилла посетила ботанический сад с Чарльзом

Король Чарльз и королева Камилла посетили несколько новых мероприятий во время своего визита в Канберру.
Королевская чета побывала в Австралийском национальном ботаническом саду в Канберре, где монарх посадил дерево.
Также королева Камилла совершила самостоятельный визит в Дом правительства в Ярралумле, где приняла участие в дискуссии о домашнем насилии и насилии в семье.
Для этих обеих выходов королева Камилла выбрала голубое платье в мелкий принт белых цветов и обула двухцветные туфли на каблуках от Chanel. Она дополнила свой образ жемчужными серьгами-висюльками, любимыми золотыми подвесками Kiki McDonough и пластиной с инициалами ее внукови, "браслетом дружбы", а также браслетом Van Cleef & Arpels, а на ее пальце сверкало помолвочное и обручальное кольца. Безупречная укладка и красивый макияж завершали образ королевы.
Ранее король и королева посетили Австралийский военный мемориал, где возложила цветы к Могиле Неизвестного австралийского солдата.
Читайте также:
- Королева Камилла страдает самой распространенной фобией: что это
- Готовится к туру: три продукта, которые король Чарльз всегда берет в поездку
- Она это обожала: каким было любимое блюдо на обед принцессы Дианы