В голубом платье и туфлях Chanel: королева Камилла посетила ботанический сад с Чарльзом

Король Чарльз и королева Камилла посетили несколько новых мероприятий во время своего визита в Канберру.

Королевская чета побывала в Австралийском национальном ботаническом саду в Канберре, где монарх посадил дерево.

Королева Камилла и король Чарльз III в Австралии / Фото: Associated Press

Также королева Камилла совершила самостоятельный визит в Дом правительства в Ярралумле, где приняла участие в дискуссии о домашнем насилии и насилии в семье.

Королева Камилла и король Чарльз III в Австралии / Фото: Associated Press

Для этих обеих выходов королева Камилла выбрала голубое платье в мелкий принт белых цветов и обула двухцветные туфли на каблуках от Chanel. Она дополнила свой образ жемчужными серьгами-висюльками, любимыми золотыми подвесками Kiki McDonough и пластиной с инициалами ее внукови, "браслетом дружбы", а также браслетом Van Cleef & Arpels, а на ее пальце сверкало помолвочное и обручальное кольца. Безупречная укладка и красивый макияж завершали образ королевы.

Королева Камилла и король Чарльз III в Австралии / Фото: Associated Press

Ранее король и королева посетили Австралийский военный мемориал, где возложила цветы к Могиле Неизвестного австралийского солдата.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Королева Камилла / Фото: Associated Press

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