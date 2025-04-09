В голубом платье и жемчужном тиаре: принцесса Ингрид Александра посетила банкет

Принцесса Ингрид Александра / © Getty Images

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Наследная принцесса Ингрид Александра посетила торжественный ужин в замке в Осло, а королевский дворец поделился фотографией в Instagram.

Принцесса появилась на банкете в голубом платье с рюшами на подоле и короткими рукавами, а на голове у нее красовалась тиара с мелкими бриллиантами и жемчужными камнями. Также вечерний образ дополняло драгоценное колье на шее.

Принцесса Ингрид Александра / © Getty Images

«Торжественный ужин во Дворце в честь исландской президентской четы, находящейся с государственным визитом в Норвегии», — говорится в подписи к фото дворца.

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Днем ранее мы видели образе Ингрид Александры на церемонии приветствия президента Исладнии в Осло. Девушка появилась в молочно-белом платье-пальто из гардероба ее матери кронпринцессы Метте-Марит и выглядела великолепно.

Принцесса Ингрид Александра / © Getty Images

Учитывая, что Ингрид Александра следующая на трон после своего отца — кронпринца Хокона — она все чаще будет появляться на подобных официальных мероприятиях.

Норвежская королевская семья / © Датская королевская семья/Instagram