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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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В голубом платье из прошвы: герцогиня Эдинбургская сходила на чай в Виндзоре

Супруга принца Эдварда надела романтическое платье для дневного мероприятия.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Софи, герцогиня Эдинбургская

Софи, герцогиня Эдинбургская / © Getty Images

60-летняя Софи, герцогиня Эдинбургская, посетила мероприятие в Виндзоре — дневное чаепитие в честь выдающихся женщин. Она выбрала для своего появления голубое лаконичное летнее платье из натуральной ткани прошвы, которая была полностью украшена мелкой цветочной вышивкой.

У платья было V-образное декольте, рюша на юбке, а также рукава три четверти, которые тоже украшали рюши. Этот наряд был от бренда Aspiga и Софи дополнила его несколькими лаконичными украшениями. Стоимость платья 295 долларов.

Софи, герцогиня Эдинбургская / © Getty Images

Софи, герцогиня Эдинбургская / © Getty Images

Также Софи держала в руке небольшую серую сумку с короткими ручками от бренда Sophie Habsburg, на которой тоже была вышивка голубыми нитками. Завершали образ герцогини удобные эспадрильи — обувь, которая давно славится тем, что их любят носить королевские особы и звезды.

Софи, герцогиня Эдинбургская / © Getty Images

Софи, герцогиня Эдинбургская / © Getty Images

Софи, герцогиня Эдинбургская / © Getty Images

Софи, герцогиня Эдинбургская / © Getty Images

Герцогиня Эдинбургская Софи / © Getty Images

Герцогиня Эдинбургская Софи / © Getty Images

Герцогиня Эдинбургская Софи / © Getty Images

Герцогиня Эдинбургская Софи / © Getty Images

Софи, герцогиня Эдинбургская / © Getty Images

Софи, герцогиня Эдинбургская / © Getty Images

Софи, герцогиня Эдинбургская / © Getty Images

Софи, герцогиня Эдинбургская / © Getty Images

Софи, герцогиня Эдинбургская / © Getty Images

Софи, герцогиня Эдинбургская / © Getty Images

Софи, герцогиня Эдинбургская / © Getty Images

Софи, герцогиня Эдинбургская / © Getty Images

Софи, герцогиня Эдинбургская / © Getty Images

Софи, герцогиня Эдинбургская / © Getty Images

Софи, герцогиня Эдинбургская / © Getty Images

Софи, герцогиня Эдинбургская / © Getty Images

Софи, герцогиня Эдинбургская / © Getty Images

Софи, герцогиня Эдинбургская / © Getty Images

Софи, герцогиня Эдинбургская / © Getty Images

Софи, герцогиня Эдинбургская / © Getty Images

Софи, герцогиня Эдинбургская / © Getty Images

Софи, герцогиня Эдинбургская / © Getty Images

Софи, герцогиня Эдинбургская / © Getty Images

Софи, герцогиня Эдинбургская / © Getty Images

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