В голубом платье-пальто и красивой шляпе: принцесса Кейт блистала на праздновании дня рождения короля Чарльза

Принцесса Уэльская / © Getty Images

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Принцесса Кэтрин появилась на мероприятии в голубом платье-пальто от Catherine Walker & Co с белым подкладом и белой окантовкой, дополнив его кожаными туфлями-лодочками из белой кожи на каблуках от Gianvito Rossi, широкой шляпой с белой окантовкой и бантом от Philip Treacy.

Принцесса Кейт и принц Луи / © Associated Press

Также принцесса надела серьги-гвоздики с жемчугом в виде цветка от Сassandra Goad, собрала волосы в низкий красивый пучок и сделала макияж. На груди у Кейт был значок, а на запястье жемчужный браслет принцессы Дианы, который Кэтрин носила неделю назад на свадьбе Питера Филлипса и Харриет Сперлинг.

Принцесса Кейт / © Getty Images

В Instagram Уэльские опубликовали видело с торжеств по случаю официального дня рождения монарха.

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Принц Уильям, принцесса Кейт, принцесса Шарлотта, принц Джордж и принц Луи / © Associated Press

В ролике запечатлено, как принц Уильям кормит одну из лошадей, беседует с королем Чарльзом и Кэтрин, а также их детьми, принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи, идет к камере и направляется в лондонскую резиденцию, готовясь к воздушному параду Королевских ВВС.

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