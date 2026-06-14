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В голубом платье-пальто и красивой шляпе: принцесса Кейт блистала на праздновании дня рождения короля Чарльза
Принц и принцесса Уэльские вместе с тремя детьми присутствовали на параде Trooping the Colour в честь празднования дня рождения короля Чарльза III.
Принцесса Кэтрин появилась на мероприятии в голубом платье-пальто от Catherine Walker & Co с белым подкладом и белой окантовкой, дополнив его кожаными туфлями-лодочками из белой кожи на каблуках от Gianvito Rossi, широкой шляпой с белой окантовкой и бантом от Philip Treacy.
Также принцесса надела серьги-гвоздики с жемчугом в виде цветка от Сassandra Goad, собрала волосы в низкий красивый пучок и сделала макияж. На груди у Кейт был значок, а на запястье жемчужный браслет принцессы Дианы, который Кэтрин носила неделю назад на свадьбе Питера Филлипса и Харриет Сперлинг.
В Instagram Уэльские опубликовали видело с торжеств по случаю официального дня рождения монарха.
В ролике запечатлено, как принц Уильям кормит одну из лошадей, беседует с королем Чарльзом и Кэтрин, а также их детьми, принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи, идет к камере и направляется в лондонскую резиденцию, готовясь к воздушному параду Королевских ВВС.