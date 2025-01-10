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В голубом платье с цветочным орнаментом и жемчугах: японская принцесса Како на мероприятии в Токио

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В голубом платье с цветочным орнаментом и жемчугах: японская принцесса Како на мероприятии в Токио

Принцесса Како / Фото: Associated Press

Японская принцесса в нежном аутфите появилась на новогоднем мероприятии.

Принцесса Како вместе с императорской семьей приняла участие в праздновании Нового года у Императорского дворца в Токио. Члены императорской семьи приветствовали публику с балкона.

Принцесса Како / © Associated Press
Принцесса Како / Фото: Associated Press

Принцесса Како выбрала для такого события нежный образ. На ней было голубое закрытое платье по фигуре с цветочным орнаментом.

Принцесса Како / © Associated Press
Принцесса Како / Фото: Associated Press

Волосы Како собрали сзади, сделали макияж с черными стрелками, украсили уши жемчужными серьгами-пусетами, шею – жемчужным ожерельем и прикрепили к наряду изысканную брошь в виде цветка с жемчужиной. В руках они держали белые перчатки и веер.

Напомним, принцесса Како в элегантной шляпе с цветком и в жемчуге отпраздновала юбилей.

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