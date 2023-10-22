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В голубом платье с декольте: 25-летняя внучка Грейс Келли очаровала элегантным образом на балу

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
278
Время на прочтение
2 мин
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В голубом платье с декольте: 25-летняя внучка Грейс Келли очаровала элегантным образом на балу

Камила Готлиб / Фото: Getty Images

Внучка одной из самых известных женщин в мире блистала на семейном балу в очаровательном наряде.

20 октября княжеская семья Монако посетила гала-ужин "Столетний бал", посвященном памяти князя Монако Ренье III - мужа Грейс Келли. Мероприятие посетили дети князя - Альбер II и принцесса Стефания, а также внуки - Луи Дюкре с женой Мари и 25-летняя Камилла Готлиб.

Камила Готлиб с семьей / © Getty Images
Камила Готлиб с семьей / Фото: Getty Images

Гала-концерт был организован в казино Монте-Карло, а также собирал средства для Ассоциации борьбы со СПИДом Монако, основанной принцессой Стефанией в 2004 году.

На балу Камилла появилась в элегантном голубом длинном платье от бренда Carolina Soma. Наряд был с небольшим шлейфом, имел декольте-сердце и небольшие рукава. Также ткань платья была с флористической вышивкой, а декольте с драпировкой.

Волосы Камилла собрала в высокий хвост, надела бриллиантовый набор украшений, а также украсила руку знаменитым браслетом The Love от Cartier.

Камила Готлиб / © Getty Images
Камила Готлиб / Фото: Getty Images

Напомним, что девушка является внебрачным ребенком Стефании - младшей дочери Грейс Келли и Ренье III, и ее начальника службы безопасности Жана Раймонда Готлиба. Поскольку родители Камиллы никогда не были женаты, она не включена в линию наследования престола, но ведет активную жизнь и работала во многих благотворительных организациях.

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Дата публикации
Просмотры
278
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