В голубом платье с декольте: 25-летняя внучка Грейс Келли очаровала элегантным образом на балу

Внучка одной из самых известных женщин в мире блистала на семейном балу в очаровательном наряде.

20 октября княжеская семья Монако посетила гала-ужин "Столетний бал", посвященном памяти князя Монако Ренье III - мужа Грейс Келли. Мероприятие посетили дети князя - Альбер II и принцесса Стефания, а также внуки - Луи Дюкре с женой Мари и 25-летняя Камилла Готлиб.

Камила Готлиб с семьей / Фото: Getty Images

Гала-концерт был организован в казино Монте-Карло, а также собирал средства для Ассоциации борьбы со СПИДом Монако, основанной принцессой Стефанией в 2004 году.

На балу Камилла появилась в элегантном голубом длинном платье от бренда Carolina Soma. Наряд был с небольшим шлейфом, имел декольте-сердце и небольшие рукава. Также ткань платья была с флористической вышивкой, а декольте с драпировкой.

Волосы Камилла собрала в высокий хвост, надела бриллиантовый набор украшений, а также украсила руку знаменитым браслетом The Love от Cartier.

Камила Готлиб / Фото: Getty Images

Напомним, что девушка является внебрачным ребенком Стефании - младшей дочери Грейс Келли и Ренье III, и ее начальника службы безопасности Жана Раймонда Готлиба. Поскольку родители Камиллы никогда не были женаты, она не включена в линию наследования престола, но ведет активную жизнь и работала во многих благотворительных организациях.

Читайте также:

Княгиня Монако Грейс Келли (15 фото)